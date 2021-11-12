Hafta sonu çocuk oyunu ile şenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri 13 Kasım Cumartesi günü ‘Arda ile Ceren Müzikali’ isimli çocuk oyunu ile devam edecek. AKM’de düzenlenecek çocuk oyunu saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seanstan oluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ‘Arda ile Ceren Müzikali’ isimli çocuk oyunu ile devam edecek. AKM’de düzenlenecek çocuk oyunu saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seanstan oluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Panel, söyleşi, konser, sinema, konser ve tiyatro gibi birçok etkinliği kültür sanat dostlarıyla buluşturan Kasım kültür sanat etkinliklerimiz hafta sonu çocuk oyunuyla şenlenecek. 13 Kasım Cumartesi günü AKM’de düzenlenecek ve 2 seanstan oluşacak ‘Arda ile Ceren Müzikali’ isimli çocuk oyununa tüm çocuklarımızı davet ederiz” ifadelerine yer verildi.