Haber alınamayan yaşlı vatandaş, evde bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş, pencereden eve giren itfaiye ve polis ekiplerince bulundu. Sağlık sorunları olduğu belirlenen yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Karasu Yalı Mahallesi 151 Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan adamdan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla en üst katta oturan adamın evine camdan giren itfaiye ve polis ekipleri, yaşlı adamı bilinci açık halde buldu. Sağlık sorunları olduğu belirlenen yaşlı adam, kontrol amaçlı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.