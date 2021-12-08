Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikler kapsamında emekli subay, güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, kültür sanat dostları ile buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri güçlü isimlerle devam ediyor. Bu kapsamda emekli subay, güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans 9 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da AKM’de kültür sanat dostları ile buluşacak.