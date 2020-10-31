Gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor
AFAD SAKARYA GRUBU İLE BİRLİKTE DEPREM BÖLGESİNE GİDEN VE HENDEKLİ GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞAN SAKARYA ARAMA KURTARMA EKİBİ (SAKE), ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR.
AFAD Sakarya grubu ile birlikte deprem bölgesine giden ve Hendekli gönüllülerden oluşan Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yola çıkan SAKE çalışmalara katıldı. Hendek Belediyesinin destekleriyle 2 araç ve 12 personelle yola çıkan, gece saat 03.00 sularında İzmir’e varan SAKE, AFAD Sakarya ekibiyle birlikte Bayraklı ’da arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan Hendek’li arama kurtarma ekibimiz SAKE ve tüm ekiplerin Allah yardımcısı olsun. Dualarımız, yüreğimiz, kalbimiz enkaz altında kalan vatandaşlarımız için. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan yaralılara şifalar dilerim. Geçmiş olsun İzmir” dedi.
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|7
|11
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|6
|10
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|8
|10
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|9
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|8
|8
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|7
|6
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|7
|5
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|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
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|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
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|6
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|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
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|6
|9
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|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
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|7
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|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
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|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Cádiz
|8
|14
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
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|11
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|6
|10
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|10
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|10
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|8
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|5
|7
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|6
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|4
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