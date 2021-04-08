Glütensiz gıdada yüzde 100 yerli ve milli hamle

Çölyak hastaları ve glüten diyeti yapanlar için yerli ve milli imkanlarla 7 çeşit glütensiz ürün üreten firma 15 yeni ürün üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan firmanın pazarlama direktörü Meral Tek, “İthal edilen ürünlerin süresinin uzun, fiyatının yüksek olması tüketici için tercih sebebi olmuyordu. Bizde, yüzde 100 yerli, milli ve kolay ulaşılabilirlik olsun diye bir ürün gamı sunmak istedik” dedi.

Sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, makarna, bulgur gibi temel gıdaların birçoğu glüteni içerisinde barındırıyor. Bununla birlikte bu temel gıdalara alerjisi olan ve tüketmeleri son derece zararlı olan insanlar da var. Glüten alerjisi ve buna bağlı hastalıklardan biri olan Çölyak hastalığıyla yaşayan insanlar, rahatsızlıklarından dolayı bu ürünleri tüketemiyor ya da alternatif ürünlere yöneliyor. Çölyak hastaları ve glüten diyeti yapanların gıda ihtiyaçlarını daha kolay ve sağlıklı bir şekilde karşılayabilmeleri için bir Türk firması, geçen sene aldığı kararla yerli ve milli imkanları kullanarak glütensiz gıdalar üretmeye başladı.

Ulaşılması zor olan ve yabancı pazarlarda satışı gerçekleştirildiği için pahalı olan glütensiz gıdaları yerli ve milli üretim ile Türkiye pazarına sunan firma, çalışanları ve firma içerisindeki hijyene verdiği önemle dikkat çekiyor. Firma, İngiltere menşeili BRC Food Safety Issue, BRC Gluten Free (Türkiye’deki ilk BRC Glütensiz sertifikasına sahip fabrika), Coeliac UK tarafından glütensiz ürün lisansı ve pandemi sürecinde yiyecek ile içecek üretenler için oldukça önemli olan TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgelerini de kısa sürede alarak yabancı pazarlarda da kendini kanıtladı.

7 çeşit glütensiz ürün piyasada, 15 yeni ürün üzerinde ise çalışmaları sürüyor

26 sene önce temelleri atılan Unifo gıda bünyesinde bulunan Tada markası ile unlu mamuller üretimine ek olarak, geçen yıl glütensiz gıda üretimine de başladı. Şu ana kadar yedi farklı glütensiz ürünü; Karabuğdaylı grisini, Hindistan cevizli kurabiye, biscotte, peynirli dereotlu mini kraker, pizza aromalı ince gevrek, zerdeçallı ince gevrek, ıspanaklı ince gevrek olarak üretimleri sürüyor. Türkiye pazarında olan şirket on beş yeni ürün üzerinde çalışmaları sürüyor.

Yüzde 100 yerli ve milli ürün gamı sunmak istedik

Glütensiz ürünlere rağbet arttığını, firma olarak vatandaşlara yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ürün gamı sunduklarını belirten firmanın pazarlama direktörü Meral Tek, “Günümüzde sağlıklı beslenmeye verilen önem arttıkça glütensiz ürünler sofralarda daha çok yer almaya başladı. Başta çölyak hastalığı olmak üzere glüten intoleransı olan ve çeşitli sebeplerden dolayı glüten diyeti yapan insanlar için önemli bir sorun haline gelmeye başladı. Glütensiz ürün pazarına baktığımız sırada özellikle yerli markalardan çok yabancı markaların yer aldığını gördük. İthal edilen ürünlerin süresinin uzun, fiyatının yüksek olması tüketici için tercih sebebi olmuyordu. Bizde Tada ailesi olarak yüzde 100 yerli, milli ve kolay ulaşılabilirlik olsun diye bir ürün gamı sunmak istedik. Kadın istihdamına önem veren bir firmayız. Burada pozitif ayrımcılık yaptığımızı söyleyebiliriz. Çalışanlarımızın yüzde yetmişini kadınlar oluşturmaktadır. Buda bir marka olarak bizi gururlandırmaktadır. Firmamız 2020 yılında aldığı sektörümüz için oldukça önemli olan İngiltere menşeli BRC Food Safety Issue, BRC Gluten Free (Türkiye’deki ilk BRC Glutensiz sertifikasına) sahip firmadır” dedi.