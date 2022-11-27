Geyve’nin su kaynakları 500 metreküplük depo sayesinde tek noktada toplanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve’de yapımı devam eden 500 metreküplük depo sayesinde ilçe merkezi ve çevre yerleşim yerlerine su sağlayan 7 adet sondaj kaynağını tek bir noktada toplayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yer altı su kaynakları daha verimli kullanılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Yörükler Mahallesi’nde inşasını sürdürdüğü 500 metreküplük içme suyu deposu ile bölgenin su kaynaklarını daha verimli kullanacak. Çalışmaların sonuçlanmasıyla birlikte ilçe merkezi ve çevre yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan 7 adet sondaj kaynağı tek bir noktada toplanacak. Su kesintilerinin de önüne geçecek projede ise ekipler çalışmalarını aralıksız şekilde yürütüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağı ve depo sayesinde bölgede uzun yıllar boyunca içme suyu sorunu yaşanmayacağı bildirildi.