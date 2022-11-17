Geyve MYO’da iletişim ve CV odaklı kariyer eğitimi

SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Geyve MYO öğrencilerine yönelik olarak ‘İletişim Analizi ve CV Hazırlama Teknikleri’ başlıklı bir eğitim düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) koordinatörlüğünde Geyve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak ‘Kariyer Etkinliği’ temasıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Kariyer ve Yaşam Koçu Yüksel Öztürk, ‘İletişim Analizi ve CV Hazırlama Teknikleri’ isimli bir eğitim verdi. Eğitim çerçevesinde; iş başvurularında öne çıkabilmek için dikkat edilmesi gerekenler, mülakatlarda sergilenmesi gereken davranışlar ve etkili bir CV’nin taşıması gereken özellikler öğrencilerle paylaşıldı. Eğitime katılan öğrencilere dağıttığı formlarla kişilik testi uygulayan Öztürk, test sonuçları doğrultusunda öğrencilerin hangi mesleklerde başarılı olabileceklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Eğitim sonunda Geyve MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Faruk Yahşi, Öztürk’e teşekkür belgesi takdim etti.