Gençlerin fikir yarışmasında birinciyi vatandaş belirleyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Genç Katılımlı Proje Atölyesi’nde sıra birinciyi seçmeye geldi. E-katılım modülü üzerinde yapılacak oylamada vatandaşlar oyları ile birinciyi belirleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda sıra oylamaya geldi. 5 aşamadan oluşan ve toplam 89 projenin katılım sağladığı yarışmada sona gelindi. Jüri tarafından ilk 10 proje; amaca uygunluk, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, gerekçelendirme, yenilikçilik, yaygınlaştırabilirlik kriterleri ile tek tek değerlendirdi. Web sitesi üzerinde dijital olarak yapılacak oylama ile seçilecek birinci projeye 15 bin TL para ödülü verilerek şehirde uygulanacak. Diğer 9 projeye de 3’er bin TL para ödülü verilecek. Oylama www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Genç Katılımlı Proje Atölyesi, her aşamada gençlerin ve birinci proje seçiminde vatandaşın katılımını öngörüyor. Aynı zamanda yerel yönetimlerde iyi bir yönetişim örneği olması hedefleniyor. Aslında Sakarya’da gençler fikirleri ile yönetime katılıyor. Atölye, ilk genç bütçe katılımı öngören proje niteliğindedir. Tüm hemşehrilerimizi gençlerin hazırladıkları projelerden uygulanacak birinci projeyi seçmek üzere dijital olarak yapılacak oylamaya davet ediyoruz. Projeye yoğun ilgi gösteren tüm gençlerimize ve oylamaya katılacak hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.