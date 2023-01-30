Genç halterci Tokat’tan başarıyla döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin halter sporcusu Reşit Ardahan Zorba, Tokat’ta düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter sporcusu Reşit Ardahan Zorba, önemli bir başarıya imza attı. Tokat’ta düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, koparmada 100 kilo ve silkmede 130 kilo kaldırarak toplamda 230 kilo ile Türkiye ikincisi oldu. 28 ilden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.