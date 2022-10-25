Geleneksel okçulukta büyükşehir farkı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu, Geleneksel Türk Okçuluğu alanında düzenlenen Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak altın madalya alamaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu Afranur Hücaptan, Konya’da düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarına damga vurdu. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen 12-13 yaş Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda boy gösteren minik sporcu, sergilediği performansla 97 sporcu arasından Türkiye birincisi olarak altın madalya almaya hak kazandı.