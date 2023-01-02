Futbolcuların çevikliği yapay zeka ile artırılacak

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi tarafından hazırlanan ‘Futbolcularda Çeviklik Performansının Tahmini İçin Yapay Zeka Tabanlı Model Geliştirilmesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 çerçevesinde kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Gelen tarafından hazırlanan ‘Futbolcularda Çeviklik Performansının Tahmini İçin Yapay Zeka Tabanlı Model Geliştirilmesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edildi. Proje ile futbolcuların en önemli yeteneklerinden biri olan çevikliğe etki eden parametrelerin belirlenmesi ve ağırlıklarına göre bu özelliklerin listelenmesi amaçlanıyor.

Projeye ilişkin detayları paylaşan SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Gelen, "Futbolcularda çeviklik performansı için önemli olduğu düşünülen yaklaşık 50 parametreyi ölçeceğiz. Yapacağımız bu ölçümler sonucunda elde edilen veriler yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesinde kullanılacak. Geliştireceğimiz yapay zeka modeli futbolcuların çeviklik antrenmanlarını ve antrenman metotlarını optimize etmek için kullanılabilecek. Projenin en önemli özelliği disiplinler arası bir çalışma olması. Bu proje ile dünyada ve ülkemizde öncelikli alanlar içinde değerlendirilen yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme alanları ile spor bilimleri içinde çeviklik performansına etki eden faktörler gibi farklı alanlar bir araya gelecek” dedi.