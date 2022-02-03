FİSKOBİRLİK Başkanı’ndan BİK Genel Müdürüne ziyaret

FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar ve AK Parti Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Selami Öztürk, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı makamında ziyaret etti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) Olağan Mali Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Lütfi Bayraktar ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Bayraktar, AK Parti Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Selami Öztürk ile beraber BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, yeniden FİSKOBİRLİK Başkanlığına seçilen Bayraktar’ı tebrik ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Bayraktar ise, Sakarya bürokratlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, genel kurul sürecinden sonra çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktardı. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 2021’de 35 ülkeye 100 milyon liralık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Bayraktar, Avrupa ve Amerika pazarında olduğu gibi Afrika ile Asya pazarında da olmaya çalışacaklarını belirtti.