Fikir Sanat’ta güz dönemi tamamlandı

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi’nde, 2021-2022 Güz Dönemi Akademik Takvimi tamamlandı.

Felsefe, Psikoloji, Mimarlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Müzik gibi 5 farklı çalışma grubunun yanı sıra Senaryo Yazım Atölyesi, Ebru Sanatı, Hüsn-i Hat, Seramik Obje Tasarımı ve Din ve İdrak: Kavramlar, Anlayışlar ve İzahlar gibi tek seçimlik derslerin yer aldığı akademiye öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

6 hafta boyunca süren derslerde katılımcılar, Rahmi Karakuş, Cengiz Çakmak, Mustafa Doğan Dikmen, Mehmet Dinç, İlhan Özkeçeci, Seda Özen Bilgili, Celaleddin Çelik, Mehmet Kaya, Soner Duman, Tuncay Kardaş, Köksal Şahin, Latif Karagöz, Songül Ergün ve Tuba Marmara gibi her biri alanında kariyer yapmış ve önemli çalışmalara imza atmış hocalardan ders aldı. Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi yetkilileri, Bahar Dönemi başlayana kadar programlara devam edileceğini belirtti.