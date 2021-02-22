Fikir Sanat Akademisi Kütüphanesi okurlarını bekliyor

Serdivan Belediyesi’nin 2013 tarihinde hizmete açtığı, Mart 2020’de pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara veren Fikir Sanat Akademisi Kütüphanesi okurlarıyla buluşuyor.

Yeni normal standartlarına göre okurlarını kabul eden kütüphane, 22 Şubat Pazartesi faaliyete başladı. Haftanın her günü 10.00 - 16.30’da açık olacak kütüphaneye www. fikirvesanat.org sitesi üzerinden online randevu alan üyeler kabul ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde yeniden tasarlanan kütüphanede tüm masalar tek kişilik olup her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor. Randevu alan kullanıcılar HES kodu olmadan giriş yapamıyor ve kütüphaneye girişlerde ateş ölçümü yapılıyor.

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada, Pandemi öncesi dönemde, bölgenin 24 saat açık tek kütüphanesi olması sebebiyle, öğrencilerin Akademi’ye yoğun ilgisinin söz konusu olduğu söylendi. Gerekli tedbirlerin alındığı, kütüphanenin yeni normal koşullarına uygun biçimde yeniden dizayn edildiği, üyelerin online randevu sistemi ile gönül rahatlığıyla burada çalışabilecekleri ya da kitapları ödünç alabilecekleri ifade edildi.