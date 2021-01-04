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Evlerden çıkamayan öğrenciler zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde pandemi sebebiyle sokağa çıkma süreleri kısıtlanan öğrenciler, evdeki vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor.
SAKARYA 04.01.2021, 12:56
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde pandemi sebebiyle sokağa çıkma süreleri kısıtlanan öğrenciler, evdeki vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor.Dünya’da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını tedbirleri ülkemizde de alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan Mehmet Demir İlkokulu öğrencileri, salgın sebebiyle kısıtlanan sürelerini evlerinde kitap okuyarak geçiriyor. ‘Kitap okuyoruz büyüklerimizi mutlu ediyoruz’ sloganı ile başlayan kitap okuma etkinliğine velilerde destek vererek öğrencilerle kitap okuyor.
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