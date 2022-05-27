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Evinin bahçesinde başladı, şimdi tüm Avrupa’ya satıyor

Evinin bahçesinde kurduğu tesiste ürettiği yöresel gıdaları internet üzerinden Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa’ya gönderen girişimci kadın, aynı zamanda birçok kadına da istihdam sağlıyor.

SAKARYA 27.05.2022, 14:00
Evinin bahçesinde başladı, şimdi tüm Avrupa’ya satıyor

Evinin bahçesinde kurduğu tesiste ürettiği yöresel gıdaları internet üzerinden Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa’ya gönderen girişimci kadın, aynı zamanda birçok kadına da istihdam sağlıyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde evinin bahçesinde kurduğu tesiste reçel, turşu, sebze kuruları gibi birçok yöresel ürünü Türkiye’nin 81 iline gönderen Sevgül Batur, aynı zamanda birçok kadına da iş imkanı sunuyor. Bu çerçevede Batur, Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Medya Ödülleri’nde “Yılın İş Kadını” ödülüne layık görüldü. Kendi sermayesiyle kurduğu işletmesinde üretimi arttırarak Avrupa’ya açılan ve Hollanda’da da iş yeri kuran Batur, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

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