Erkal Etçioğlu Aynalıkavak’ta

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerinin sevilen programlarından Aynalıkavak Sohbetleri, 2023 yılının ilk kültür sanat takviminde Adapazarı Belediyesi eski başkanlarından Erkal Etçioğlu’nun katılımı ile başlıyor. Program, 6 Ocak Cuma günü Tarihi Aynalıkavak Meydanı’nda, saat 18.00’da başlayacak.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak hazırlanan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde zengin içerikli programlar şehir insanı ile buluşmaya devam ediyor. 2023 yılının ilk kültür sanat programı, Tarihi Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Sevilen programlardan Aynalıkavak Sohbetleri’nde yeni yılın ilk konuğu, şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden, Adapazarı Belediyesi eski başkanlarından Erkal Etçioğlu oldu. Gazeteci İbrahim Bulut’un moderatörlüğünde Etçioğlu, Adapazarı anılarını sevenleriyle paylaşacak. Program, 06 Aralık Cuma, Tarihi Aynalıkavak Meydanı’nda saat 18.00’da başlayacak.