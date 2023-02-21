Erenlerin 8 mahallesinde doğalgaz çalışması

Erenler ilçesinde doğalgaz olmayan 8 mahallede çalışmaların başladığının haberini veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İnşallah 2023 yılı içerisinde 8 mahallemiz daha doğalgaz kullanımına başlayacak” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ve muhtarlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 8 mahallede doğalgaz çalışmasının başladığını ve 2023 yılında tamamlanacağını ifade etti. Kılıç, “İlçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz 2019 yılı Mart ayından itibaren sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde 12 mahallemiz doğalgaz ile buluşmuştu. Büyükesence, Küçükesence, Hasanbey, Kayalar Reşitbey, Kayalar Memduhiye, Yazılı, Ekinli ve Horozlar mahallelerimizde inşallah yıl içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Vatandaşlarımız ve ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.