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Erenler’de parklar yenileniyor

Erenler Belediyesi, ilçe genelinde son 8 ayda 11 çocuk parkını yenilerken, 3 yeni parkı da hizmete sundu.

SAKARYA 25.08.2022, 13:06
Erenler’de parklar yenileniyor

Erenler Belediyesi, ilçe genelinde son 8 ayda 11 çocuk parkını yenilerken, 3 yeni parkı da hizmete sundu.

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çocuk parklarında çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılının 8 aylık sürecinde 14 yeni çocuk parkının hizmete başladığını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda zaman geçirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2022 yılının geride kalan 8 ayında 14 yeni çocuk parkını hizmete sunduk. Bu parklardan 3 tanesi yeni yerlerine yapılırken, 11 tanesi ise mevcut yerlerinde baştan sona yenilendi. Kıymetli evlatlarımız için yeni parklar yapmaya ve mevcutlarını yenilemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız için hayırlı olsun" dedi.

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