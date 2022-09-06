Erenler’de öğrencilere metropolitan testi

Erenler Belediyesi ERAKOM Birimi tarafından ilkokula başlayacak olan öğrencilere ’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ yapıldı.

Erenler Belediyesi ERAKOM Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı Hizmeti çerçevesinde ilkokula başlayacak olan öğrencilere ’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ yapıldı. Gerçekleşen test ile okula başlayacak olan öğrencilerin yeterli olgunluğa ulaşıp ulaşamadığı ölçülürken, testlerdeki veriler ailelere iletildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Aile, Çocuk Danışmanı ve Oyun Terapisti Nermin Kuşçu, “Metropolitan Okul Olgunluk Testi 5-6 yaş çocuklarımızın ilköğretim okullarında kendilerinden beklenen becerilerin ne derecede geliştiğine ve aynı zamanda çocuğun test sırasındaki davranış ve tutumlarının psikolojik olarak okula ne kadar hazır olduklarına dair önemli ipuçları vermektedir. Testin sonucunda çocuklarımızın okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ailelere aktarılmaktadır” dedi.

ERAKOM’un faaliyetlerini değerlendiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise, “Profesyonel bir şekilde faaliyete geçirdiğimiz ERAKOM birimimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve birey danışmanlığının yanı sıra ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerimiz içinde aile ve çocuk danışmanımız evlatlarımıza metropolitan okul olgunluğu testi gerçekleştirdi” diye konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç, “Çok sayıda evladımız bu uygulamadan faydalandı. Erenler’imizde saha çalışmalarının haricinde vatandaşlarımız için ERAKOM, kültür, sanat ve spor alanlarında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının evlatlarımız ve eğitimcilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.