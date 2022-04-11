Son Dakika
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin "çok net, açık ve zor" olduğunu ifade etti.
Erenler’de etkinlikler tasavvuf müziği dinletisi ile devam edecek
Erenler Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek olan etkinlikler, tasavvuf müziği dinletisi ile devam edecek.
SAKARYA 11.04.2022, 13:59
Erenler Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek olan etkinlikler, tasavvuf müziği dinletisi ile devam edecek.
Erenler Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri 13 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek iki program ile devam edecek. Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşecek programlarda saat 20.30’da ilk olarak semazen gösterileri sahne alacak. Ardından saat 22.30’da ise Necip Karakaya tasavvuf müziği dinletisi ile vatandaşlarla buluşacak.