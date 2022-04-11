Erenler’de etkinlikler tasavvuf müziği dinletisi ile devam edecek

Erenler Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek olan etkinlikler, tasavvuf müziği dinletisi ile devam edecek.

Erenler Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri 13 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek iki program ile devam edecek. Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşecek programlarda saat 20.30’da ilk olarak semazen gösterileri sahne alacak. Ardından saat 22.30’da ise Necip Karakaya tasavvuf müziği dinletisi ile vatandaşlarla buluşacak.