Erenler’de daimi işçileri sevindiren gelişme

Erenler Belediyesinde şirket personellerinin ardından daimi işçi kadrosunda çalışan personellerinde maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Başkan Fevzi Kılıç, “Alınan kararın her bir mesai arkadaşım için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erenler Belediyesi ve Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanlığı ile gerçekleşen görüşmeler neticesinde daimi işçi kadrosunda çalışan personellerin maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Gelecek yıl gerçekleşecek anlaşma öncesinde yapılan iyileştirme personel tarafından mutlulukla karşılandı.

Sendika ile gerçekleşen imza programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Geçtiğimiz ay şirket kadrosunda çalışan mesai arkadaşlarımız için güzel oranda iyileştirme kararı almıştık. Sendikamız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda daimi işçi kadrosunda çalışan mesai arkadaşlarımızın da maaşlarında iyileştirme kararı aldık. Alınan kararın her bir mesai arkadaşım için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İmza programında konuşan Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ise, “Erenler Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Kılıç, şirket kadrosunda çalışan arkadaşlarımızdan sonra daimi işçi kadrosunda çalışan arkadaşlarımız içinde bizleri ve çalışanları mutlu eden bir karara imza attı. Başkanımıza konfederasyonum adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.