Erenler’de çocuklar bu tiyatroyu çok sevecek

Erenler Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri 14 Nisan Perşembe günü Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde sahne alacak olan Kraliçe Maya tiyatro oyunu ile devam edecek.

Erenler Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri 14 Nisan Perşembe günü çocuk tiyatrosu ile devam edecek. Belediyeden yapılan açıklamada, “Kültür ve Sanat Etkinliklerimiz 14 Nisan Perşembe günü Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde sahne alacak olan Kraliçe Maya tiyatro oyunu ile devam edecek. Saat 20.30 ve 22.30 da olmak üzere iki seans olacak olan çocuk tiyatrosuna tüm çocuklarımız ve aileleri davetlidir” ifadelerine yer verildi.