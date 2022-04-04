Erenler’de çocuk şenlikleri yoğun ilgi ile başladı

Erenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Çocuk Şenlikleri programı hafta sonu vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen iki çocuk şenliği ile başladı.

Erenler Belediyesi Ramazan Ayı Kültür, Sanat ve Çocuk Şenlikleri programları coşkulu bir şekilde başladı. Hafta sonu iki çocuk şenliğinin gerçekleştiği programlarda çocuklar gönüllerince eğlenirken, ailelerde çocuklara eşlik etti. Açılış programı Erenler Belediyesi hizmet binası bahçesinde olurken, ikinci program ise Tabakhane Mahallesinde gerçekleşti. Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, etkinliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kıymetli vatandaşlarımızın Ramazan Ayını en kalbi duygularım ile tebrik ediyorum. Ramazan Ayını inşallah bir taraftan istifade ile geçirirken, bir taraftan da en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızın yüzünde tebessüm olabilmek için etkinliklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, “İki çocuk şenliğimiz çocukların ve ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Kalan programlarımızda da yine çocuk şenlikleri ile birlikte çok kıymetli yazar ve sanatçılarımızı vatandaşlarımız ile bir araya getireceğiz. Bu çerçevede Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer, Necip Karakaya gibi isimleri Erenler’imizde vatandaşlarımız ile ağırlayarak Ramazan Ayını inşallah istifade ile geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.