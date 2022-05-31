Erenler’de cadde ve yollarda çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Şehit İlhan Aras Caddesinde, Nilüfer ve 1139 Nolu sokaklarda sürdürülen alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Şehit İlhan Aras Caddemizde, Nilüfer ve 1139 nolu sokaklarımızda yol genişletme ve alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Üst yapı çalışmaları ile cadde ve sokaklarımız yeni yüzüne kavuşacak” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Şehit İlhan Aras Caddesinde, Nilüfer ve 1139 Nolu sokaklarda gerçekleşen alt ve üst yapı çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Alt yapı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, cadde ve sokakların yeni yüzüyle vatandaşların beğenisini kazanacağını ifade etti.

Başkan Fevzi Kılıç, “Şehit İlhan Aras Caddemizde alt yapı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Alt yapı ile birlikte caddemiz üst yapı ve çevre düzenlemeleri ile baştan sona yenilenmiş olacak. Tek gidiş-geliş olan Nilüfer ve 1139 nolu sokaklarımızda da yol genişletme ve alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Duble yol haline gelen Nilüfer ve 1139 nolu sokaklarımız hizmete girdiğinde bölgenin trafik akışını rahatlatacak” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “İlçemize hizmetlerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve bölgede devam eden çalışmalarda gösterdikleri sabır ve nezaketten dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Erenler’imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.