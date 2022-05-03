Erenler’de bayram sevinci

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, belediyede gerçekleşen bayramlaşma programına katılan misafirlere ve hane ziyaretlerinde gönül kapılarını açan vatandaşlara teşekkür ederek, “Rabbim nice bayramlarda bir araya gelmeyi nasip eylesin” dedi.

Erenler Belediyesi bayramlaşma programı bayramın birinci günü belediye hizmet binasında gerçekleşti. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, akabinde sivil toplum kuruluşlarının bayramlaşma programlarına katıldı. Başkan Kılıç, devamında ilçe genelinde hane ziyaretlerinde bulundu.

Bayramın birinci gününde belediye hizmet binasında gerçekleşen bayramlaşma programında Başkan Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’i, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı Erenler İlçe Koordinatörlerini, AK Parti Erenler İlçe Teşkilatını, meclis üyelerini, vatandaşları ve belediye personelini misafir ederek bayramlarını tebrik etti. Başkan Kılıç, “Programımıza katılan tüm misafir ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ve birçok bayramlaşma programlarına da katılan Başkan Kılıç, misafirperverliklerinden dolayı sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine de teşekkür etti. Belediyede ve STK’larda gerçekleşen bayramlaşma programlarının ardından ilçe genelinde hane ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Kılıç, “Gönül kapılarını ardına kadar açan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı bayramlarımızı birbirimizden uzak geçiriyorduk. Rabbim nice bayramlarda bir araya gelmeyi nasip eylesin” şeklinde konuştu.