Erenler’de 2 mahalleye 49 milyon 500 bin TL’lik yatırım

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Haziran Ayı Meclis Toplantımızda Hacıoğlu ve Dilmen Mahallelerimiz için alt ve üstyapı müjdesinde bulunmuştuk. Çalışmalar başladı. SASKİ ile 30 Milyon TL’lik altyapı çalışmalarının ardından, 3 cadde ve 54 sokağımızı 19 Milyon 500 Bin TL değerinde tutacak olan üstyapı çalışmaları ile yenileyeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı; devamında Başkan Fevzi Kılıç’ın konuşması ile devam ederken, 4 gündem maddesinin karara bağlanması ile toplantı tamamlandı. İlçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Haziran Ayı Meclis Toplantımızda Hacıoğlu ve Dilmen Mahallelerimiz için alt ve üstyapı müjdesinde bulunmuştuk. SASKİ Hacıoğlu Mahallemizde 2. Etap çalışmalarına başladı. Hacıoğlu Mahallemizde 27 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yeniliyoruz” diye konuştu.

Hacıoğlu mahallesinden sonra çalışmaların Dilmen Mahallesi ile devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Dilmen Mahallemizde birinci etap çalışmalarımız çerçevesinde Zübeyde Hanım ve Akşemsettin Caddelerimizde yağmur suyu ve üstyapı çalışmaları, Mimar Sinan Caddemizde üstyapı çalışmaları gerçekleşecek. Dilmen Mahallemizin iç kısmında ise 27 sokağımızı alt ve üstyapı çalışmalarımız ile yenileyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç, “Bu çerçevede Hacıoğlu ve Dilmen Mahallelerimizde SASKİ ile 30 Milyon TL’lik altyapı çalışmalarının ardından, 3 cadde ve 54 sokağımızı 19 Milyon 500 Bin TL değerinde tutacak olan üstyapı çalışmaları ile yenileyeceğiz. Hacıoğlu ve Dilmen Mahallelerimize hayırlı olsun. Şehit İlhan Aras Caddemizde, Nilüfer ve 1139 Nolu sokaklarımızda Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalarımız sürüyor. Şehit İlhan Aras Caddemizde SASKİ son işlemlerini yapıyor, tek gidiş-geliş olan Nilüfer ve 1139 nolu sokaklarımızda yol genişletme çalışmaları ile duble yol haline geldi. Şuanda tretuvar çalışmaları devam ediyor. Kısa zaman içerisinde asfalt ve çevre düzenlemeleri ile cadde ve sokaklarımız baştan sona yenilenecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından toplantı gündem maddelerinin karara bağlanması ile son buldu.