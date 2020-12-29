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Erenler Belediyesi 2020 faaliyetlerini açıkladı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2020 yılında gerçekleşen çalışmaları değerlendirerek ilçe genelinde alt ve üst yapı atağını ile 59 bin 651 ton asfalt atıldığını belirtti.

SAKARYA 29.12.2020, 15:17
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Erenler Belediyesi 2020 faaliyetlerini açıkladı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2020 yılında gerçekleşen çalışmaları değerlendirerek ilçe genelinde alt ve üst yapı atağını ile 59 bin 651 ton asfalt atıldığını belirtti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2020 Yılı içerisinde ilçe genelinde Fen İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Temizlik İşleri Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar başta olmak üzere birçok alanda gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde gerçekleşen çalışmalar ile başlayan açıklamada cadde ve sokaklarda gerçekleşen alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, 2020 yılında ilçenin merkezi ve kırsal kısımlarda gerçekleşen çalışmalar kapsamında toplam 59 bin 651 ton asfalt atıldığını belirtti. Yıl içerisinde alt yapı çalışmaları tamamlanan 42 sokakta 31 bin 462 metre kare alana kilitli parke çalışması ve 40 sokakta asfalt çalışması yapıldığını açıklayan Başkan Kılıç, iki caddenin yağmur suyu hatları, mevcut alanlarda yol genişletme çalışmaları, tretuvar yenilemeleri ve yeni ışıklandırmalar ile caddenin yeni yüzüne kavuştuğunu belirtti.

İlçe merkezindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçe merkezimizde alt yapısı olmayan cadde ve sokaklarımıza yönelik çalışmalarımız sürüyor. 1. Etap olarak adlandırdığımız Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi arasındaki sokaklarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy Caddemizde ve Hacıoğlu Mahallemizin 20 sokağında içme suyu hattı ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt ve tretuvar çalışmaları da gerçekleşti. Belediyemiz tarafından gerçekleşen çalışma ile Fatih ve Türbe Caddelerinde başlatılan dönüşüm çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Aynı zamanda tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile iki ana caddemiz çevre sakinlerinin beğenisini aldı. Öte yandan Bağlar Caddesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine uzanan yolda bölünmüş yol çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlandı, tretuvar çalışmaları sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt çalışmaları da başlayacak” dedi.

Vatandaşlarımız için yapılan ücretsiz otopark hizmete girdi

Başkan Kılıç, Sakarya Toptancılar Çarşısı (TOPÇA) çevresi ve Sakarya Caddesi’nin gerçekleşen asfalt, tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile yeni yüzüne kavuştuğunu ifade ederek, “Şehrimizin giriş noktalarından olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve Sakarya Caddesi gerçekleşen çalışmalar ile yenilendi. Aynı zamanda TOPÇA ile Erenler Stadının arasında kalan alanda Belediyemiz tarafından vatandaşlarımız için yapılan ücretsiz otopark hizmete girdi ve alan Acil Toplanma Bölgesi olarak da kullanılabilecek. Sakarya Caddemizde gerçekleşen tretuvar, orta refüj bordür yenileme, kavşak ve asfalt çalışması bölge halkı ve esnafı tarafından tam not aldı” diye konuştu.

Maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler devam ediyor

Korona virüs salgını kapsamında Mart ayında başlatılan ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kılıç, “Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı günlerde de olmak üzere Sosyal İşler, Temizlik İşleri ve Zabıta ekiplerimiz ile tam kadro bir şekilde çalışmalarımız sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz, kamu kurum ve kuruluşlar, okul, Camii, Kur’an Kursu, berber, kuaför ve güzellik salonları, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşımızın evlerinde, cadde ve sokaklarda periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlara ve talep eden her haneye içerisinde maske ve kolonya bulunan hijyen paketleri ve gıda yardımlarının dağıtımına devam ediyor. Zabıta Ekiplerimiz İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeler kapsamında geçici olarak kapatılan iş yeri, park ve bahçe ve benzeri yerlerde ve insanların yoğunluk sağladığı alanlarda maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

ERAKOM’da 625 seans gerçekleşti

Erenler Aile Koruma Merkezinden (ERAKOM) hakkında konuşan Başkan Kılıç, “Ücretsiz olarak faaliyete başlattığımız Erenler Aile Koruma Merkezinden (ERAKOM), ilçe sakinlerimiz başta olmak üzere şehrimizin birçok farklı yerinden vatandaşlarımız faydalanıyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Aile Danışmanlık, Çocuk ve Kadın Danışmanlık, Bireysel Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Destek ve Rehberlik programları kapsamında 625 seans gerçekleşmiştir. Aynı zamanda pandemi sürecinden dolayı gelemeyen vatandaşlarımız için seanslar telekonferans üzerinden devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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