Erenler Bayrama hazır
ERENLER BELEDİYESİ YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE PARK VE BAHÇELERDE GENEL BİR TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Erenler Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde park ve bahçelerde genel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Erenler Belediyesi Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde park, bahçe ve yeşil alanlarda genel bir temizlik çalışması yaparak ağaçların bakımlarını gerçekleştirdi. Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Mübarek Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın korona virüs salgınının devam ettiği günlerde Bayram süresince açık ve geniş ortamlarda zaman geçirebilmeleri adına ekiplerimiz ilçemiz genelinde Kurban Bayramı öncesinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçemizin temizliğinin eksiksiz bir şekilde olması adına ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimizden ricamız korona virüs salgını kapsamında alınan tedbir ve önlemlere dikkat etmeleridir. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını en içten dileklerim ile tebrik ediyorum” dedi.
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