Engelsiz hobi kursu öğrencilerinden Kadir Gecesi’nin anlamını öğrendi

Sakarya Büyükşehir SGM’de engelsiz hobi kursu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Kadir Gecesi programında öğrenciler bu gecenin anlamını ve faziletlerini öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezinde önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede engelsiz hobi kursu öğrencilerine yönelik bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi programı gerçekleştirildi. Bu gecenin öneminden ve neler yapılacağından söz edilen programda ramazan-ı şerife veda edip kurs öğrencilerinin ve velilerinin ruhlarına dokunuldu. Programın ardından misafirlere kandil simidi dağıtıldı.