Engelsiz hobi atölyelerinde yeni dönem kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyelerinde güz dönemi başlıyor. 16 farklı branşta faaliyet gösterecek olan atölyeler için kayıtlar 3 Ekim Pazartesi günü alınmaya başlayacak. Kursların ilk ders zili ise 10 Ekim Pazartesi günü çalacak. Ayrıntılı bilgiye ise 444 40 54 (3737) numarasından ulaşılabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde yeni dönem başlıyor. 16 farklı branşta engelli bireylere eğitimlerin sunulacağı atölyeler için kayıtlar 3 Ekim Pazartesi günü alınacak. İlk ders zili ise 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kursiyerler aileleri ile birlikte atölyeler için Sosyal Gelişim Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilecek.

Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyeler, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Seramik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, ahşap boyama atölyesi, engelsiz marifetli eller, mutfak atölyesi, Filografi, okuma yazma atölyesi, hayat güvenliği atölyesi, resim atölyesi, takı tasarımı atölyesi, bağlama, koro, piyano, halk dansları, drama ve ritim atölyeleri gibi geniş yelpazeye sahip olan hobi atölyelerinde dersler 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Engelsiz bireyler atölyelerde hem öğrenecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Engelsiz Hobi Atölyelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye ise 444 40 54 (3737) numarasından ulaşılabilecek.