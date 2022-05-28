banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi

Engelliler düzenlenen etkinlikte luna parkta gönüllerince eğlendi

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin desteğiyle engellilere yönelik luna parkta etkinlik düzenledi.

SAKARYA 28.05.2022, 13:35
Engelliler düzenlenen etkinlikte luna parkta gönüllerince eğlendi

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin desteğiyle engellilere yönelik luna parkta etkinlik düzenledi.

Sakarya’nın yeni Luna Parkı’nda engellilerle güzel bir gün paylaştı. SAKTİM, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği’nin yeni başkanı Aslı Çam’ın da öncülüğünde Erenler’de bulunan luna parkta engellilerle sosyal aktivite gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin desteği, Hasan Aydoğdu’nun ev sahipliği yaptığı etkinlikte engelliler güzel bir gün geçirdi.

Yorumlar (0)
27°
açık