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Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde enerji kabloları çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 01.06.2022, 18:24
Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde enerji kabloları çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hendek ilçesi Yayalar Mahallesi’nde enerji kablolarının çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin M.B. ve N.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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