Elektrik üretimine engel olan çamurlar temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ADASU HES’in önünde bulunan gölette biriken ve enerji üretimine engel olan çamurlar temizlenmeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Nehri üzerinde bulunan ADASU HES’in önünde oluşan gölette biriken ve enerji üretimine engel olan çamurlar temizlenmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği araçla başlatılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ekrem Yüce, temizliğin ardından enerji üretiminin de en iyi şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi.

Sakarya Park’ta bulunan sosyal yaşam alanlarına yeni alternatifler getirdiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Bölgenin tercih edilirliğini artıracak adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ayrıca gölet içerisinde bulunan çamurları temizleyecek makinemizi de kendi imkânlarımızla hayata geçirdik. Suya indirdiğimiz araç ile hem kötü görünüm oluşturan hem de enerji üretmemize engel olan gölün dibindeki ve yüzeyindeki çamurları temizlemeye başladık. İnşallah nehrimizin temizliği başta olmak üzere doğal güzelliklerimizi korumaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı çevre hassasiyetiyle sürdüreceğiz” dedi.