Ekmek değil EYT kuyruğu

Milyonları ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında Sakarya’da sabahın ilk ışıklarıyla beraber SGK binası önünde insanlar kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartının olamayacağını duyurması üzerine milyonları ilgilendiren konuda vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Açıklamanın akabinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı açıklanırken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceği söylendi. Bu çerçevede gününü dolduran fakat yaş haddi sebebiyle emekli olamayan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla SGK binalarının yolunu tuttu. Milyonlarca insanın büyük mutluluk yaşadığı haber sonrasında Sakaryalı vatandaşlarda Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde bulunan SGK binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.