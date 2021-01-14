Eğitimde Akademik chek-up dönemi başladı

Altınküre Okulları, pandemi süreci ve sonrasında öğrencilerin genel durumunu değerlendirmek amacıyla Sakarya’da bir ilk olan ‘Akademik chek-up’ programını başlattı.

Dünyada ulusal pandemi ilan edilen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yüz yüze eğitimden online eğitime geçilmişti. Bu doğrultuda pandemi süreci ve sonrasında öğrencilerin genel durumunu değerlendirmek isteyen Altınküre Okulları, Sakarya’da bir ilke imza atarak ‘Akademik chek-up’ programını başlattı. Altınküre Okulları Akademik Merkezi’nde LGS ve YKS bazlı sınavlar yaparak çıkan sonuca göre öğrencilerin sıralamaları, sınavda boş bıraktıkları ya da yanlış yaptıkları soruları kapsayan hata karnesine ulaşılacak. Tespit edilen konu eksikleri sonrasında ise her öğrenciye özel soru bankası hazırlanarak eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, ”Pandemi süreci ve sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu değerlendirmek amacıyla önemli bir faaliyeti başlatıyoruz. Öncelikle Akademi Merkezimizde öğrencilerimize bir dizi sınav uygulayacağız. Bu sınavlarımız yapay zeka destekli merkezimizde değerlendirilecektir. Bu değerlendirilme sonrasında öğrencimizin ayrıntılı konu analizli karnesine, konulara göre yüzdelik başarı raporlarına LGS ve YKS bazlı Türkiye sıralamalarına ve sınavda boş bıraktıkları ya da yanlış yaptıkları soruları kapsayan hata karnesine ulaşılacaktır. Tespit edilen konu eksikleri öğrenci ile görüşülecek ve buna göre bir yol haritası çizilecektir. Konu analizlerinden ve yüzdelik başarı raporlarından yola çıkarak tamamen öğrenciye özel soru bankası oluşturulacaktır. Böylelikle eksik olan konulara daha ağırlık verip çalışmalar bu doğrultuda yürütülecektir” dedi.