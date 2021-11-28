banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

Eğitimcilerden oluşan kadro müzik dolu keyifli anlar yaşattı

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen programda sahne alan eğitimciler, kendilerini dinlemeye gelen meslektaşlarını ezgileri, türkü ve şarkılarıyla adeta büyüledi. Müzik dolu keyifli anların yaşandığı konferans salonunda alkış sesleri de eksik olmadı.

SAKARYA 28.11.2021, 16:38
Eğitimcilerden oluşan kadro müzik dolu keyifli anlar yaşattı

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen programda sahne alan eğitimciler, kendilerini dinlemeye gelen meslektaşlarını ezgileri, türkü ve şarkılarıyla adeta büyüledi. Müzik dolu keyifli anların yaşandığı konferans salonunda alkış sesleri de eksik olmadı.

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak eğitimcilere yönelik düzenlenen “Bir Başkadır Benim Öğretmenim” konser programında keyif dolu saatler yaşandı. Eğitimcilerden oluşan 7 kişilik kadro, sahne alarak dinleyenlere şarkı, türkü ve ezgileriyle tam bir dinleti resitali sundu. Karasu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşegül Demirbaş Örgen, Aziziye İlkokulu Sınıf Öğretmeni Lale Turhan, Karadeniz MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sadullah Sarıca, ÖZŞEN Koleji Müzik Öğretmeni Hilmi Erhan Eryılmaz, Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nesrin Bozkurt, Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Caner Yerli ile Karasu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Mehmet Yıldız’dan oluşan kadro, program sonunda büyük alkış aldı.

Öğretmenler anıldı

Program öncesi şehit öğretmenler anısına ve Karasu’da görev yaparken hayatlarını kaybeden Karasu Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Eşref Kaşıkçı ile Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Solmaz anısına bir video sunumu gösterildi. Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, program öncesi kulisi ziyaret etti. Turhan, “Öğretmenlerimiz, toplumu şekillendiren kişiler olmanın yanı sıra kendileri için de konser verebilen, şiir programı yapabilen örnek bir meslek grubu olduğunu kanıtladı. Hepsine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Hem hüzün hem eğlence dolu konser

Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sadullah Sarıca, “Öğretmenler Günü’nün anlamına özel hazırladığımız konser ile meslektaşlarımıza moral vermeyi amaçladık. 7 kişilik eğitimci kadromuzla eğlenceli ve hüzünlendirici ezgiler sunacağız” diye konuşurken, Sınıf Öğretmeni Lale Turhan’da, “Böyle güzel bir ekipte bulunmaktan çok mutluyum. Dilimizin döndüğünce üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Meslektaşlarımızı biraz güldüreceğiz, biraz hüzünlendireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Real Betis 15 27
5. Atletico Madrid 13 26
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7