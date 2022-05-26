(Düzeltme) Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ve N.A. isimli iki şüpheli jandarmaya teslim oldu. Şahıslar buradaki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.