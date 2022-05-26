Son Dakika
(Düzeltme) Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAKARYA 26.05.2022, 18:03
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ve N.A. isimli iki şüpheli jandarmaya teslim oldu. Şahıslar buradaki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.