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(Düzeltme) Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 26.05.2022, 18:03
(Düzeltme) Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ve N.A. isimli iki şüpheli jandarmaya teslim oldu. Şahıslar buradaki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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