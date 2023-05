Dünya MS Haftası’nda farkındalık buluşması

Dünya MS Haftası dolayısıyla düzenlenen ’Siz Sorun, Biz Söyleyelim’ adlı programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bir hastalığa ne kadar çok farkındalık oluşturulursa, üzerinde toplantılar, istişareler yapılırsa o kadar çok olumlu geri dönüşü olmaktadır. Bu sebeple etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm MS hastaları ve aileleri için; yarınların daha sağlıklı ve aydınlık olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Dünya MS (Multipl Skleroz) Haftası dolayısıyla düzenlenen ’Siz Sorun, Biz Söyleyelim’ adlı programa katıldı. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi doktorları tarafından Orman Park’ta düzenlenen etkinliğe, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, SAÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilcan Kotan, SAÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Özmen, SAÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklan Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hatice Sıçramaz, çok sayıda MS hastası ve hasta yakınları katıldı.

Dünya MS Günü etkinliği için düzenlenen programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, son yıllarda adını sık duyduğumuz MS hastalığı için bir araya gelinen buluşmanın önemine işaret ederek, “Bir hastalığa ne kadar çok farkındalık oluşturulursa, üzerinde toplantılar, istişareler yapılırsa o kadar çok olumlu geri dönüşü olmaktadır. Bu sebeple Dünya MS Günü etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm MS hastaları ve aileleri için; yarınların daha sağlıklı ve aydınlık olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Her alanda vatandaşlarımızın yanındayız”

Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, “Doğumdan ölüme kadar hemşerilerimizin hayatlarında varız. Yeni okullar, hastaneler, yollar, sosyal alanlar inşa ediyoruz. Bunların yanı sıra sosyal gelişim konusunda da hemşerilerimizin yanındayız. Bu hususta pek çok proje yürütüyor, farklı STK’larla iş birliği halinde çalışıyoruz. Çocuklarımızın, ev hanımlarımızın yanında olduğumuz gibi yaşlılarımızı da unutmuyoruz. Sakarya’nın her köşesinde yanında bizi görmek isteyen, bir dost eline ihtiyaç duyan her bir vatandaşımızın yanında oluyoruz” diye konuştu.

“Tıp Merkezi yeni yerine yakında kavuşacak”

Şehrin sağlık altyapısına güç katacak Tıp Merkezi’ni yeni bir projeyle çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını belirten Yüce, kısa süre önce düzenledikleri törenle çalışmaları başlattıklarını dile getirerek, “İçerisinde; hekim odaları, müşahede, pansuman, müdahale, numune alma odası, röntgen odası, ekg odası gibi her ihtiyacın karşılandığı merkezimizin Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Her gün binlerce Sakaryalıya şifa dağıtan merkezimizi inşallah yeni yerinde çok daha iyi şartlara kavuşturuyoruz. Hemşerilerimiz için durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Kaybedecek bir dakikamız dahi yok” şeklinde konuştu.