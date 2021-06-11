Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kayarca ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca duble yolu Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan M.S. idaresindeki 54 AN 882 plakalı araç ile aynı yönde seyir halinde olan ve kavşaktan dönmeye çalışan H.A. idaresindeki 34 DC 1543 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araç içerisinde sıkışan M.S. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.