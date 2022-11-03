Drama kursu öğrencilerinden Kızılay Haftası için özel çalışma

Sakarya Büyükşehir SGM’de drama kursu öğrencileri 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kızılay haftası için farkındalık çalışması yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi drama kursu öğrencileri, Kızılay Haftası vesilesiyle dikkat çeken bir etkinlik hazırladı. Öğrenciler, Türk Kızılay’ının verdiği hizmetleri ve kan bağışının önemini drama dersinde öğrendikleriyle canlandırdı. Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan haftada öğrenciler, Türk Kızılay’ının verdiği hizmetleri ve kan bağışının önemini drama yöntemi ile kurguladı. Yapılan etkinlikte öğrencilerin bir kısmı yaralı rolünü oynarken, bir kısmı da doktor oldu. Drama sınıfının çalışması renkli görüntülere de sahne oldu.