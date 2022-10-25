Dört günde meydana gelen 12 kazada, 16 kişi yaralandı

Sakarya’da 4 gün içerisinde meydana gelen ve sonucu alınan toplam 12 farklı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehir genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde son 4 gün içerisinde meydana gelen 12 farklı trafik kazasında 16 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 21-22-23 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 9 trafik kazasında 14 kişi yaralanırken, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise 20 Ekim tarihinde meydana gelen 3 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Öte yandan, yine 20 Ekim tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde Trafik ve Bölge Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan kontrollerde 40 araç trafikten men edilirken, toplamda 279 bin 397 TL miktarında da cezai işlem uygulandı.