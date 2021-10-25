banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Doktorlar dert yandı, Türk şirketi üretti

Korona virüsle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dezenfektanların, havaların soğumasının ardından sık kullanımında elde çatlak şikayetleri arttı. Sakarya’da bulunan bir ilaç firması ise ürettikleri, çatlaklara yol açmayan alkolsüz dezenfektanı dünya ile buluşturmayı hedefliyor.

SAKARYA 25.10.2021, 12:47
Doktorlar dert yandı, Türk şirketi üretti

Korona virüsle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dezenfektanların, havaların soğumasının ardından sık kullanımında elde çatlak şikayetleri arttı. Sakarya’da bulunan bir ilaç firması ise ürettikleri, çatlaklara yol açmayan alkolsüz dezenfektanı dünya ile buluşturmayı hedefliyor.

Korona virüs ile birlikte dezenfektan kullanımı da arttı. Vatandaşların adeta ayrılmaz bir parçası haline gelen dezenfektanları başta doktorlar olmak üzere sık kullanan kişilerde havaların soğuması ile birlikte elde çatlak şikayetleri arttı. Bunun üzerine harekete geçen Sakarya’da kurulu Sanidez İlaç firması, çatlaklara yol açmayan alkolsüz dezenfektan geliştirdi. Firma yetkilileri “Pron-Up Hand” adı verdikleri ürünü, nemlendiricili olduğu için elleri kurutmadan temizlediğini ifade etti.

Firma olarak yurdun birçok noktasına dezenfektan gönderdiklerini aktaran ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Sanidez İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Akbulut, “Firma olarak yurdun birçok noktasına dezenfektanlarımızdan gönderiyoruz. Hastaneler, üniversiteler, bazı valilik ve büyük şehir belediyeleri, TÜBİTAK gibi kurumlar, global şirketler müşterilerimiz arasında. Korona virüsle mücadele eden doktorlardan ’Alkollü ürünleri kullanıyoruz. Elimizi mahvediyorlar’ şeklinde şikayetler aldık. Bu insanlar ameliyat yapan, elleriyle insan canı kurtaran insanlar. Bu şikayetten hareketle alkolsüz bir ürün yapabilir miyiz diye düşündük. Uzun çalışmalar sonunda yerli ve milli imkanlarla ürün geliştirdik. Pron-Up Hand, bütün testlerden geçti, Sağlık Bakanlığı Biyosidal Daire Başkanlığınca onaylandı. Dünya genelinde geçerli kalite belgelerini aldı” dedi.

Dezenfektanın bakteri, virüs ve mantarları 30 saniye içerisinde öldürdüğüne değinen Akbulut, “Dezenfektana, aloevera, A, C, E, B vitaminleri, provitamin B5, besleyici yağlar ve nemlendirici gibi cilt için faydalı birçok maddeler eklendi. Alkollü el dezenfektanların aksine, bebek ve çocuk cildini tahriş etmiyor. Kuruluk hissine yol açmıyor. Hassas ciltlerde reaksiyona sebep olmuyor. Bakteri, virüs ve mantarları 30 saniye içinde öldürüyor. Alkol değil su bazlı. Kıyafetlerde de leke bırakmıyor” diye konuştu.

Yurt dışına açılmanın hazırlıklarını yaptıklarını da ifade eden Yavuz Akbulut, “Alkolsüz yer yüzey ve ortam dezenfektanlarımız da ilgi görüyor. Granül formunda konsantre yer yüzey ve ortam dezenfektanı yaptık. Dünyada muadili yok. Bir gramından 1 litre yer yüzey ve ortam dezenfektanı elde ediliyor. Libya’ya ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerinden sipariş almaya başladık. Türk ürünlerini dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2