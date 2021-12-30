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Doğaya zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit edildi

Sakarya’da son 3 yıl içeresinde doğaya inşaat, yıkıntı ve hafriyat toprağının dökülmesiyle ilgili 40 ihlal fotokapan, uydu takipli (GPS) ve kameralarla tespit edilerek, ilgili şahıslara cezai işlem uygulandı.

SAKARYA 30.12.2021, 11:58
Doğaya zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit edildi

Sakarya’da son 3 yıl içeresinde doğaya inşaat, yıkıntı ve hafriyat toprağının dökülmesiyle ilgili 40 ihlal fotokapan, uydu takipli (GPS) ve kameralarla tespit edilerek, ilgili şahıslara cezai işlem uygulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sahada 24 saat denetim ve uygulama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın son 3 yılda yaptığı çalışmalar raporlandı. 2019 ile 2021 yılları arasında şehir genelinde yürütülen inşaat ve hafriyat çalışmalarında firmalara ait 1 milyon 565 bin metreküp hafriyat toprağının geri dönüşümü sağlandı. Ayrıca bu süre içerisinde rutin, habersiz veya şikayet üzerine toplamda 2 bin 57 denetim gerçekleştirildi. Denetim mekanizmasının en güçlü şekilde çalışması için hafriyat toprağı taşıyan tüm araçlar takılması zorunlu olan uydu bazlı navigasyon (GPS) , Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde aktif hale getirdiği kameralar ve kritik noktalara yerleştirilen fotokapanlar ile takip edildi. İhlali tespit edildiğinde uyarılan ancak tüm uyarılara rağmen geri kazanılması gereken hafriyat veya yıkıntıyı hatalı yerlere dökerek doğayı kirleten 40 farklı ihlale cezai yaptırım uygulandı. Bunların yanında 2021 yılında, farklı firmalara ait toplamda 518 aracın nakliye güzergahlarında yaptığı hareketler ve faaliyetleri anlık olarak izleniyor.

Konuya ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz çevremizi, doğamızı korumak. Bu hassasiyetle yürüttüğümüz tüm projelerde önce çevreyi düşünmekteyiz. Yeşili, doğası, doğal güzellikleri ve verimli topağıyla dünyanın en nadide şehirlerinden biri olan Sakarya’mızın bu kimliği koruması ve tüm güzelliklerini geleceğe taşıması için denetimlerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Denetim sistemimizi güçlendiren fotokapanlarımız, kameralarımız ve GPS sistemimizle ihlallere anında müdahale ediyoruz. Çevreye zarar verecek ve kirlilik oluşturacak bir harekete rastlayan tüm vatandaşlarımız bu durumu ALO 153 Çözüm Masası hattımıza ihbar edebilir” denildi.

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