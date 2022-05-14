Doğaseverler Poyrazlar’da tekne turuna çıkabilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir’in Poyrazlar Gölü içinde vatandaşları gezintiye çıkaracak bir tekne hizmete alacağı açıklandı. Yüce, "Yaban hayatı, dinlenme, doğa yürüyüşü noktamız Poyrazlar Gölü içindeki bu hizmet vatandaşlarımıza eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en nadide iklim ve toprak yapısına sahip olan Sakarya’nın güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Doğa harikası alanları dokunuşlarıyla güzelleştiren ve sosyal donatı alanlarının sayısını artıran Büyükşehir, Sakarya İl Ormanı’ndan sonra bu kez Poyrazlar Tabiat Parkı’na yenilik katıyor. Doğa harikası gölde hizmete alınacak olan bir gezi teknesiyle Sakaryalı doğaseverler bölgeyi keşfedecek. Tekne günün belirli saatlerinde turlara çıkacak. Konuyla ilgili detayları Büyükşehir Mayıs Ayı Olağan Meclisi’nde açıklayan Başkan Ekrem Yüce, tüm vatandaşlar için eşsiz bir deneyim sunacaklarını söyledi.

Turizm alanında öncü şehir olma hedefinden bahseden Başkan Yüce, "Bildiğiniz üzere Sakarya’da güzelim doğamızı ön plana çıkarmak, bu güzelliği önce şehrimize, sonra ülkemize ve sonra da dünyaya göstermek adına önemli adımlar atıyoruz. Öncelikle ’spor şehri’ olarak anılmaya başladık ve sonra turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalarla ön plana çıktık. Kuracağımız yeni tesis ve yatırımlarla turizm alanında da bir numara olmayı hedefliyoruz. Göllerimiz, akarsularımız, yaylalarımız, ormanlarımız gerçekten bir başka. Bu güzellikleri yaşatmak, göstermek için adımlarımız hep devam edecek" dedi.

Yüce, "Bozulmamış yapısı, doğası sayesinde hemşerilerimizin piknik yapmak, dinlenme, doğa yürüyüşü yapmak, yaban hayatı gözlemciliği yapmak, çeşitli spor aktivitelerini gerçekleştirmek için sık sık tercih ettiği Poyrazlar Gölü Tabiat Parkına bir gezin teknesi kuracak ve hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Bu doğaseverle için eşsiz bir deneyim olacak. Teknemiz göl çevresinde, doğayı tanıtan ve anlatan gezilere çıkacak. Çok yakın bir zamanda inşallah çalışmalarımızı bitireceğiz. Tüm Sakarya’mıza hayırlı, uğurlu olsun. Ne diyoruz sloganımız, Sakarya bizim evimiz, dünyayı misafir ederiz" diye konuştu.