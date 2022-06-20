Doğa yürüyüşünün adresi Aslanlar Göleti oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri, Elmalı Köyü/ Aslanlar Göleti ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri tüm hızıyla devam ediyor. Alanında uzman isimlerle her hafta farklı bir noktada buluşan doğaseverler, Sakarya’nın eşsiz doğasında unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Vatandaşlar son olarak Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti ile yeni yerleri keşfetti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı yakalayan doğaseverlerimizi her hafta farklı bir noktada buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın uzun zamandır hasretini çektiği doğa yürüyüşlerine alanında uzman isimler de katılarak yürüyüşlerini tamamlıyorlar. Doğaseverler, gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek yürüyüşlerini tamamladı” denildi.