Doğa yürüyüşleriyle güzellikleri keşfediyorlar

SUBÜ’nün öğrenci, akademisyen ve idari personelleri düzenlenen doğa yürüyüşünde Gölya Tabiat Parkı ve Nehirland parkurlarını keşfetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde adres Arifiye Gölya Tabiat Parkı ve Nehirland oldu. Öğrencilerle birlikte akademik ve idari personellerin bulunduğu etkinliğe 90 kişi katıldı. Göl çevresindeki alanda ve Nehirland’da bulunan yaklaşık 7-8 kilometrelik parkurda yürüyen katılımcılar, daha sonra hayvanat bahçesini ve at çiftliğini gezdi.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pandeminin etkisini azaltmasının ardından başlattığımız doğa yürüyüşlerimiz farklı parkurlarda ve şehrimizin doğal güzellikleri etrafında devam ediyor. Kış mevsiminde olduğu gibi baharda da öğrencilerimize bu anlamda imkân sağlıyoruz. Birçok alanda sürdürdüğümüz etkinliklerimizi önümüzdeki akademik yılda da çeşitlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz” denildi.