Doğa yürüyüşleri Karagöl’de devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası ile devam etti. Sakarya’nın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı bulan doğaseverler, pandemi sonrası tekrar başlatılan yürüyüşler için Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.