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Doğa yürüyüşleri Karagöl’de devam etti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti.
SAKARYA 13.06.2022, 15:32
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası ile devam etti. Sakarya’nın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı bulan doğaseverler, pandemi sonrası tekrar başlatılan yürüyüşler için Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.