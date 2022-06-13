banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Doğa yürüyüşleri Karagöl’de devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti.

SAKARYA 13.06.2022, 15:32
Doğa yürüyüşleri Karagöl’de devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı Karagöl-Acelle Yaylası ile devam etti. Sakarya’nın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı bulan doğaseverler, pandemi sonrası tekrar başlatılan yürüyüşler için Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
20°
açık