Diyaliz hastaları için beslenme kitabı hazırlandı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından böbrek yetmezliği tedavisi gören diyaliz hastalarına yönelik hazırlanan beslenme önerisi kitabı şehir genelinde diyaliz hizmeti alan hastalara dağıtılıyor.

Her yıl dünyada ve ülkemizde Mart ayını ikinci haftası Dünya Böbrek Haftası, üçüncü haftası ise Tuz Tüketimine Dikkat Haftası olarak farkındalık çalışmaları yapılarak kutlanıyor. Bu yıl da Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diyaliz hastalarına yönelik beslenme bilgilerinin yer aldığı kitap çalışması yapıydı. Uzman Diyetisyen Yasemin Tuncer, Diyetisyen Tamer Ezen ve Hemşire Zeynep Keser tarafından hazırlanan kitapta; şehirde son dönem böbrek yetmezliği tedavisi gören diyaliz hastalarına yönelik beslenme önerilerin ve çeşitli yemek tarifleri yer aldı.

Şehir genelinde diyaliz hizmeti alan tüm hastalara dağıtılacak kitabın ilk dağıtım yeri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi oldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Başkan Yardımcısı Dr. Merve Kahraman, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis’in katıldığı programda, diyaliz hastalarına kitap dağıtımı gerçekleşti. Hastalarla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, hazırlanan kitabın önemine vurgu yaparak, “Bu kitap diyalize girmek zorunda kalan hastalarımızın beslenmesinin yanı sıra böbrek yetmezliği noktasında sıkıntı yaşayan tüm hastalarımızın nasıl beslenmesi gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler içeriyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hastalarımız ve yakınları da bu bilgilerden istifade edecek” diye konuştu.