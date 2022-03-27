Diriliş Mimarı Sezai Karakoç panelde konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 28 Mart Pazartesi günü ‘Bir Diriliş Mimarı Sezai Karakoç’ adlı panel ile devam edecek. AKM’de gerçekleştirilecek panel saat 19.30’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Diriliş Mimarı Sezai Karakoç’ adlı panel ile devam edecek. 28 Mart Pazartesi günü AKM’de gerçekleştirilecek olan panel saat 19.30’da başlayacak. Panele Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Durmuş Günay ve Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada panele tüm kültür sanat dostları davet edildi.